Jana Hoch und Alyson Noël punkten mit besonderem Setting

Bücher und Autoren

Ein akademisches Setting, moralisch graue Charaktere, alte und dunkle Künste – das verbirgt sich hinter dem Trend „Dark Academia“. In dieser Woche steigen gleich 2 Titel in die SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik ein, die diesem Subgenre entspringen:

Jana Hochs „The Ruby Circle. All unsere Geheimnisse“ (Arena) landet neu auf Platz 6. Darin erzählt Hoch von Louisa, die eins der seltenen Stipendien für die Highclare Academy bekommt. Doch der schöne Schein trügt, denn hinter den Mauern der Academy passieren dunkle Dinge. „The Ruby Cirlce“ ist der erste Band einer Reihe.

„Ruling Destiny“ (dtv) von Alyson Noël sichert sich Platz 11. An der Gray Wolf Academy genießen die Schülerinnen und Schüler eine besondere Ausbildung: Sie werden in der Kunst des Zeitreisens unterrichtet und „befreien“ für ihren Schulleiter wertvolle Artefakte aus der Vergangenheit. Schülerin Natasha bekommt einen besonderen Auftrag. „Ruling Destiny“ ist der zweite Band der Reihe nach „Stealing Infinity“.

Für ihre Dark-Academia-Reihen mit Fantasy- und Romance-Elementen, die sich an eine junge Zielgruppe richten, haben sich sowohl dtv als auch Arena einiges an Marketingmaßnahmen einfallen lassen: So gab es bei Arena einen besonderen Farbschnitt für die Erstauflage sowie umfangreiche Social-Media- und Blogger-Kampagnen bei beiden Verlagen.