Impulse für das Geschäft

Bücher und Autoren

Auf den aktuellen SPIEGEL-Bestsellerlisten punkten jetzt wieder zahlreiche Neuerscheinungen, die dem Umsatz Impulse verleihen. Hier kommt eine Auswahl:

Ferdinand von Schirach hat mit „Regen“ bei Luchterhand eine Erzählung in Form eines Theatermonologs vorgelegt, den der Autor im Herbst im Rahmen einer großen Premierentournee auf zahlreichen deutschen Bühnen selbst sprechen und aufführen wird. Ein Mann kommt durchnässt aus dem Regen in eine Bar – auf die Bühne – und denkt über Verbrechen und Strafen nach, über das Großartige und das Schreckliche unserer Zeit, die Einsamkeit, die Liebe, den Verlust und das Scheitern. Das Buch scheint auf Platz 9 im SPIEGEL-Ranking Hardcover Belletristik auf.

Gabriella Santos de Lima präsentiert bei Loewe mit „Jetzt sind wir eins“ Band 2 ihrer „Jetzt“-Trilogie, die auf dem 7. Platz der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik punktet. Die Protagonistin Tillie reist in dem Roman mit einem Interrail-Ticket durch Skandinavien und arbeitet auf der Tour an einem Videoprojekt, mit dem sie ein Stipendium ergattern will. Dabei kommt sie einem mitreisenden Fotografiestudenten näher, der anfänglich eigentlich nichts von ihr wissen will.

Ursula Poznanski macht in „Oracle“ ihr Publikum mit einem Jungen bekannt, der merkwürdige Visionen hat. Jahre später wird der Protagonist mit einer erschreckenden Erkenntnis konfrontiert. Einige seiner Visionen scheinen wahr geworden zu sein … In dem All-Age-Thriller, der Loewe einen Start auf dem 13. Rang in der Beletage der Hardcover-Belletristik beschert, wird nach den Bestsellern „Erebos“, „Saeculum“, der „Eleria“-Trilogie und „Layers“ das Dilemma eines modernen Orakels beleuchtet.

Tobias Rüther ist Journalist und gilt als ausgewiesener Kenner des Werks von Wolfgang Herrndorf, der 2013 schwer erkrankt den Suizid wählte. Mit „Herrndorf. Eine Biografie“ zeichnet Rüther das Leben des Autors auf, der zu den bedeutendsten Schriftstellern seiner Generation gehörte. Er folgt Herrndorf von der Kindheit in Norderstedt über das Kunststudium in Nürnberg bis nach Berlin – und in die letzten Jahre mit der Krankheit, in denen die Romane „Sand“ und „Bilder deiner großen Liebe“ entstanden und die Herrndorf in seinem Blog „Arbeit und Struktur“ festgehalten hat. Die Biografie (Rowohlt.Berlin) platziert sich auf Rang 9 im Rennen der meistverkauften Hardcover-Sachbücher.

Gabriele von Arnim kontert das Belastende und Belästigende unserer modernen Welt mit dem Empfinden von Schönheit aus. Wie das geht, zeigt sie in dem Titel „Der Trost der Schönheit“, der für Rowohlt Platz 5 in der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch belegt. „Ich brauche Schönheit. Den Trost der Schönheit. Denn wenn ich Schönheit sehe, höre, lese, spüre, dann glaube ich an Möglichkeiten. An Wege, Räume, Purzelbäume“, erklärt die Autorin, die in dem Buch auch autobiografisch schreibt.

Clémence Michallon schreibt als Journalistin für die britische Tageszeitung „The Independent“, wobei sie auch „True Crime“-Geschichten verfasst. Blanvalet bietet mit „Das Gästezimmer“ einen Psychothriller von Michallon an, der die Geschichte eines Serienkillers aus der Sicht der Frauen beschreibt, die ihm am nächsten stehen: Seiner Freundin, seiner Tochter und der Frau, die er noch nicht umgebracht hat. Der Roman ist das Debüt der gebürtigen Französin mit US-amerikanischem Pass. Sie punktet damit aus dem Stand auf Platz 10 der Bestenliste Paperback Belletristik.

