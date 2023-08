Emily Modick empfiehlt Toni Morrison

Bücher und Autoren

Emily Modick, Hanserblau-Programmleiterin und Fan von Toni Morrison, empfiehlt „Rezitativ“:

„Seit ich vor vielen Jahren ‚Menschenkind‘ regelrecht verschlungen habe, bin ich Toni-Morrison-Fan. Meine Freude und Erstaunen darüber, dass es eine noch nicht ins Deutsche übersetzte Novelle von ihr gibt, war groß, und die Entscheidung, sie zu lesen, sofort gefallen. (Novellen – diese umfasst inklusive ausführlichen Nachworts von Zadie Smith nur 96 Seiten – sind außerdem sehr dankbare private Lektüren, die man gut zwischen all die anderen Texte schieben kann, mit denen man beruflich zu tun hat.) In ‚Rezitativ‘ verdichtet sich auf nur wenigen Seiten Toni Morrisons gesamte Erzählkunst. Sie erzählt die Geschichte einer Freundschaft vom Kindesalter bis ins spätere Erwachsenenleben. Eine der beiden Protagonistinnen ist schwarz, eine ist weiß – und der besondere Clou dabei ist, dass Morrison nie verrät, welche der beiden welche ist. Sie lockt die Leser:innen immer wieder in die Falle der eigenen Vorurteile, indem sie Hinweise streut, nur um sie im nächsten Satz wieder zu zerstreuen, und führt schmerzhaft vor Augen, wie höchst problematisch (und auch absurd) die noch immer tief verankerten reflexhaften Zuschreibungen sind. Ein großes Stück Literatur in kurzer Form über Rassismus und Klasse. Zwei Stunden Lektüre, die ein Leben lang bleiben.“

Toni Morrison Rezitativ, 96 S., 20 €, Rowohlt, ISBN 978-3-498-00364-7