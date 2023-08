Hörbücher bei RTL

RTL Deutschland bündelt seine Medieninhalte ab sofort in seiner neuen Multimedia-App. Die läuft unter dem bereits vertrauten Namen RTL+ (früher TV Now) und ist ein Abo-basierter Dienst. Unter diesem Dach sind jetzt alle Inhalte von Video und TV über Musik, Podcasts und Magazine bis hin zu Hörbüchern verfügbar. Audio-Inhalte hatte RTL bisher in der App RTL+ Musik angeboten, die in Kürze aber in der neuen App aufgehen soll.

Die angebotenen Hörbücher stammen wesentlich aus zwei Quellen: