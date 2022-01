SiteFusion und EBCONT gründen Joint Venture

SiteFusion und EBCONT proconsult gründen ein Joint Venture, um ihre preisgekrönten Content- Management Lösungen und Services ab sofort auch auf dem nordamerikanischen Markt anzubieten. Das neu formierte Unternehmen SiteFusion ProConsult LLC ist so der nächste erfolgreiche Schritt in der langjährigen Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen von Europa aus in Richtung USA.

„Unsere Content-Management-Lösungen werden von vielen führenden Unternehmen auf dem europäischen Markt erfolgreich eingesetzt“, so Mario Kandler, Gründer und CEO von SiteFusion. „Wir haben im Laufe der Jahre viele Anfragen von Firmen aus den USA und Kanada erhalten, um unsere Content-Management Lösungen auch in diesen Märkten zu implementieren. Wir freuen uns, dieser Nachfrage nun zusammen mit EBCONT, einem unserer führenden Integrationspartner, nachkommen zu können.“

„Als Unternehmen, das in den letzten zwei Jahrzehnten innovative Technologielösungen mit erstklassigen Partner-Produkten bereitgestellt hat, sind wir stolz, dass wir unsere bewährt- erfolgreichen Leistungen nun auch auf dem US-Markt anbieten und Ökosysteme bereitstellen werden, die unseren Kunden technologische Vorteile ermöglichen“, freut sich Alexander Deles, CEO der EBCONT Group. „Die Kombination aus unseren Beratungs- und Implementierungs- Dienstleistungen und die CMS-Lösung von SiteFusion hat sich in ganz Europa immer wieder bewährt und positioniert uns perfekt, um in den USA und Kanada erfolgreich zu sein.“

Über SiteFusion

SiteFusion ist einer der führenden Anbieter von XML-basierten Content-Management und Workflow-Lösungen. Zahlreiche namhafte Organisationen vertrauen auf SiteFusion für die Erstellung, Verwaltung und Veröffentlichung von Assets sowie Inhalten und Produkten in einer Vielzahl von analogen und digitalen Kanälen. Die integrierte BPMN Workflow Engine ermöglicht eine flexible und schnelle Anpassung der Standardsoftware und schafft gleichzeitig Transparenz über alle Prozesse der Publisher. Die als OEM-Version integrierte Enterprise NoSQL/XML- Datenbank MarkLogicTM ermöglicht ein Full-Lifecycle-Management von Assets sowie semantischen Metadaten. Die Integration weiterer Services und Komponenten im Bereich Authoring und Publishing rundet den modernen Best-of-Breed-Ansatz der Lösung ab.