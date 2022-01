Bookrix und Co. geben dem selbstverlegten Buch eine Stimme

Der wachsende Hörbuchmarkt ist auch für Selfpublisher attraktiv. Mit Audioformaten können sie ihre Zielgruppe erweitern und binden. Neue Services sollen Hemmschwellen beim Einstieg in den Markt abbauen.

Der Hörbuchmarkt hat zuletzt eine sehr dynamische Entwicklung gezeigt, vor allem im Bereich der digitalen Formate. Während das Geschäft mit Hörbuch- und Hörspiel-CDs zurückgegangen ist, hat die Nachfrage nach Download- und Streamingangeboten zugenommen. Und das Digitalgeschäft wird noch weiter zulegen, darüber sind sich die Marktteilnehmer sicher. Denn Konsumentenbefragungen wie der „Online-Audio-Monitor 2021“ des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW, Oktober 2021) haben gezeigt, dass der Trend mit großen Schritten in Richtung Online geht: In Deutschland nutzten im vergangenen Jahr rund 45 Mio Menschen ab 14 Jahren regelmäßig digitale Audio-Angebote, das sind etwa 2,3 Mio mehr als im Vorjahr. Dabei liegen Musikstreaming und Webradio weit vorn. Die Beliebtheit von Podcasts (plus 21,3%) und Hör­büchern bzw. Hörspielen (plus 13,9%) sei auffällig stark gestiegen.