Lit.Cologne findet 2021 online statt

Veranstaltung

2020 musste das Literaturfestival Lit.Cologne wie die meisten Veranstaltungen abgesagt werden. Vom 26. Mai bis zum 12. Juni soll es in diesem Jahr digital stattfinden.

50 Veranstaltungen sind bei der diesjährigen Ausgabe online als Livestreams oder voraufgezeichnet geplant. Das gesamte Programm wird am 20.5. ab 11.30 Uhr unter www.litcologne.de und über Programmhefte veröffentlicht.

Mit dabei sind unter anderem Isabel Allende, Cornelia Funke, Maja Göpel und Frank Schätzing.

Den Auftakt der Veranstaltungsreihe macht bereits am 5. Mai das Event „Dem Hass kein Echo“. Max Czollek („Desintegriert Euch“), Esther Dischereit („Mama, darf ich das Deutschlandlied singen?“), Sasha M. Salzmann („Außer sich“) und Levi Israel Ufferfilge („Nicht ohne meine Kippa! Mein Alltag in Deutschland zwischen Klischees und Antisemitismus“) schreiben dabei auf keinecho.de ein gemeinsames literarisches Tagebuch, in dem sie Hass und Diskriminierung im Netz Reflektion und Diskurs entgegensetzen. Am 3. Juni sprechen sie dann mit Moderatorin Shelly Kupferberg über die Erfahrungen des gemeinsamen Bloggens und präsentieren die entstandenen Texte.

Damit startet auch der Ticketverkauf. Bis zum 19. Mai kostet der Festivalpass 49 statt 69 Euro. Alle Veranstaltungen sind auch einzeln buchbar.