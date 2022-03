Lit.Cologne 2022 zählt rund 71.000 Besucher

Veranstaltung

Am Samstagabend endete die diesjährige Ausgabe des Literaturfests Lit.Cologne. Die Organisatoren zogen eine erste Bilanz – und zählten dabei rund 71.000 Besucher bei 156 Veranstaltungen. Das bedeute eine Auslastung von 89 Prozent der Kapazität.

Im vergangenen Jahr musste das Festival noch rein digital stattfinden.

Zufriedenheit herrschte bei den Veranstaltern: „Wir sind zurück! Es ist großartig, mit derartig großem Zuspruch die Lit.Cologne live und in Präsenz verwirklicht zu haben. Wir danken insofern umso deutlicher in diesem Jahr den in allen Veranstaltungen so überaus aufmerksamen und präsenten Besucher:innen, aber auch unseren Partnern, Sponsor:innen, Förderern, Spielstätten und allen, die am Festival mitgewirkt haben. Besser hätte sich die Rückkehr ins Live–Geschäft nicht anfühlen können.“, so Festivalleiter Rainer Osnowski in einer Mitteilung.



Die Einnahmen einer besonderen Solidaritätsveranstaltung für die Ukraine gingen zu gleichen Teilen an das PEN–Zentrum

Deutschland sowie an den deutsch–ukrainischen Verein „Das Blau–Gelbe Kreuz“. Rund 14.400 Euro kamen hier zusammen.

Die nächste Lit.Cologne ist bereits terminiert: Sie findet vom 1. März bis zum 11. März 2023 statt.