Lit.Cologne plant 179 Veranstaltungen für 2022

Veranstaltung

Der Corona-Pandemie zum Trotz plant die Lit.Cologne ihre Ausgabe für das Jahr 2022. Geplant sind 179 Veranstaltungen vom 15. bis zum 26. März, wobei die Präsenztermine unter 2G-Regelungen stattfinden sollen.

Literarisch eröffnet wird die Lit.Cologne 2022 mit dem aktuellen

Literaturnobelpreisträger Abdulrazak Gurnah. Der in Großbritannien lebende tansanische Schriftsteller gibt Einblick in sein Schaffen und präsentiert u.a. seinen Roman „Das verlorene Paradies“, mit dem er 1994 den Durchbruch als Schriftsteller feierte und der nun erneut in deutscher Sprache veröffentlicht wird. Den deutschen Text liest mit Katja Riemann eine der bedeutendsten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum.

Weitere Veranstaltungen sind u.a.:

Bestsellerautorin Tana French präsentiert ihren neuen großen

Spannungs-Roman „Der Sucher“. Sophie Passmann stellt Englands newest It-Girl und vor allem für ihre knallige Illustrationen zu feministischem Empowerment bekannte Florence Given vor.

Komponist, Musiker und Musikproduzent Arno Steffen und der Musiker, Hörbuchinterpret und Sprecher Gerd Köster suchen in der Veranstaltung „Für et Hätz un jäjen d’r Kopp“ nach echtem und falschem Kölsch in alten Texten, Liedern, Krätzjer und dem eigenen Umfeld.

Der französische Schriftsteller und Prix-Goncourt-Preisträger Hervé Le Tellier stellt seinen spektakulären und von der Presse hochgelobten Bestseller „Die Anomalie“, eine Mischung aus Thriller, Komödie und literarischem Experiment, vor.

Publizistin und Autorin Carolin Emcke und die Schauspielerin Anke Engelke lesen bei ihrer ersten gemeinsamen Veranstaltung „obstinate, headstrong girl!“ (Jane Austen) wütende, lustige, erschütternde und mutmachende Texte von eigensinnigen und unpassenden Frauen in der Literatur.

Bei der dritten Ausgabe von Remix, einer Kooperation mit dem Verein „mittendrin“, werden Nachwuchsautorinnen und -autoren mit Lernschwierigkeiten dieses Mal eine Zeitreise durch die Weltliteratur unternehmen, sich an den Größen der Literatur abarbeiten und als Inspiration für eigen Dichtungen produktiv nutzen. Gelesen werden diese von Annette Frier und Michael Kessler.

Im Rahmen der Lit.Cologne finden folgende Preisverleihungen statt:

Der Deutsche Hörbuchpreis wird erneut im Rahmen des Literaturfestivals verliehen. Er wird 2022 zum 20. Mal ausgelobt.

Der Debütpreis der lit.COLOGNE, von der RheinEnergie-AG gestiftet, wird 2022 zum 12. Mal verliehen.

Der von Flossbach von Storch ins Leben gerufene OffSpring Award, ein Schreibwettbewerb für Nachwuchsliterat:innen mit Blick auf die Zukunftsvisionen der Generation Z, geht 2022 in die zweite Runde.

In Kooperation mit der Hilfsorganisation CARE wird erneut der CARESchreibwettbewerb im Rahmen von lit.kid.COLOGNE stattfinden.

Ebenfalls wieder angeboten wird die „lit.kid.Cologne“, das Kinder- und Jugendprogramm des Festivals. Dort sind 78 Veranstaltungen geplant, darunter Lesungen für Schüler von der 1. bis zur 9. Klasse, aber auch solche für Vorschulkinder.

Der Zutritt zu den Veranstaltungen ist unter Einhaltung der 2G-Regel möglich: Nur Geimpfte oder Genesene können teilnehmen, teilen die Macher mit.

Je nach Verordnung wird erweitert auf die 2G-PLUS-Regel: Teilnahme nur von Geimpften oder Genesenen mit einem negativen Coronatest (offizieller Antigenschnelltest, der nicht älter als 24 Stunden oder ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden ist).

Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 15 Jahren sind immunisierten Personen gleichgestellt und gelten auch aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen.