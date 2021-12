Klaus Baumgarts »Lauras Stern« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Klaus Baumgarts Kinderbuch „Lauras Stern“ kommt am 09. Dezember erstmals als Realverfilmung in die Kinos. Zum Hintergrund:

1996 veröffentlichte der Autor und Illustrator Klaus Baumgart im Baumhaus-Verlag sein Bilderbuch „Lauras Stern“. Darin erzählt er die Geschichte der kleinen Laura, die einen „verletzten Stern“ findet und gesund pflegt und in diesem Stern einen besten Freund findet, mit dem sie fortan allerlei Abenteuer erlebt und alle ihre Sorgen teilt.

Die Gutenacht-Geschichte legte den Grundstein für ein „Lauras Stern“-Universum, dessen Geschichten heute in 28 Sprachen übersetzt und als Hörspiel inszeniert werden, das bereits als Zeichentrickserie fürs TV und sogar als Musical inszeniert wurde und überdies schon drei Mal in animierter Form auf der Kinoleinwand stattfand. Mit „Lauras Stern“ kommt die Geschichte über Freundschaft und das loslassen-Können nun erstmals als Realfilm in die Kinos.

Unterdessen wurde der „Lauras Stern“-Kosmos bei Baumhaus auch im Ursprungs-Medium Buch für verschiedene Altersgruppen ausgebaut. So erscheinen dort u.a. verschiedene „Lauras Stern“-Serien wie „Bücher für Erstleser“, „Bilderbücher, Mitmachbücher und Eintragbücher“ und „Gutenacht-Geschichten“. Darüber hinaus liegt bei Baumhaus auch das passende Buch zum nun anlaufenden Kinofilm „Lauras Stern“ vor. Das Hardcover umfasst 112 Seiten und bietet neben der Geschichte, laut Verlag, auch „viele hochwertige Filmbilder“.



Ein weiterer Film mit Buchbezug im Kino:

»Spider-Man: No Way Home« (ab 15. Dezember im Kino)

Weil seine Identität bekannt geworden ist, ist ein normales Leben für Peter Parker alias Spider-Man (Tom Holland) nicht mehr möglich. Daher bittet er den Magier Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) um Hilfe. Strange soll die Vergangenheit ungeschehen machen, und Peter damit wieder zu Normalität verhelfen. Doch etwas geht schief: Paralleluniversen kollidieren – und plötzlich tummeln sich mehrere Spider-Mans und andere Besucher in der Gegenwart.

Panini führt rund um die bekannte Marvel-Figur die „Spider-Man Heftserie“, „Spider-Man Paperback“ sowie verschiedene „Spider-Man Sonderbände“.