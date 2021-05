Neue Verantwortlichkeiten bei der WBG

Personalia

Tom Erben, zuvor Director Community Relations und Markenführung, bildet seit dem 1. Mai gemeinsam mit Programmchef Dr. Clemens Heucke die Doppelspitze in der Verlagsleitung der WBG. Und auch auf anderen Positionen gibt es Veränderungen.

Erben, langjähriger Verlagsleiter des Berliner Aufbau-Verlags, verantwortet als Head of Brand weiter den Gesamtauftritt der WBG.

Seine Nachfolge als Leitung der Community in Doppelfunktion als Head of Dialog hat Bernd Hackstette angetreten. Der 54-Jährige war zuletzt am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) tätig, wo er die Bereiche Fundraising und Stiftungsmanagement leitete. Zuvor hat Bernd Hackstette das internationale Alumni-Netzwerk der Universität Göttingen aufgebaut und war Geschäftsführer von Alumni Göttingen e.V. Sein beruflicher Weg begann Ende der 80-er Jahre mit einer Buchhändlerausbildung im Verlag Herder in Freiburg.

Außerdem hat Michael Heinrich zum 1. Mai die Nachfolge von Dr. Gerald Kiene als Leitung Zentrale Dienste in Doppelfunktion als Head of Services übernommen. Nach mehrjähriger Tätigkeit in verschiedensten Positionen beim Deutschen Ärzteverlag und zuletzt als Leiter der Abteilung Kunden Service zuständig, wird der 47-jährige Diplom-Kaufmann nun sein Know-How mit Schwerpunkt Vertrieb und Steuerung von Prozessen in die WBG einbringen.