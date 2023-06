Saskia Stahl ist neu im Buchhandelsvertrieb der wbg

Personalia

Seit dem 1. Juni verstärkt Saskia Stahl den Buchhandelsvertrieb der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft (wbg) als Junior Key Account Managerin. In dieser Funktion wird sie die Betreuung buchhändlerischer Kundengruppen übernehmen, wie das E-Book-Geschäft und die wbg-Partnerbuchhandlungen.

Stahl war zuletzt als Junior Manager Publisher Relations & Services bei Bookwire tätig. Sie studierte Buchwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz sowie Publishing Management an der HTWK in Leipzig.

„Wir freuen uns sehr, Saskia Stahl neu im Buchhandelsvertrieb der wbg zu begrüßen. Unter Rückgriff auf ihre Digitalexpertise wird Frau Stahl das bisher rein stationäre Konzept des wbg-Partnermodells im Buchhandel weiterentwickeln, um neue Synergien und Touchpoints zu schaffen und neue Partnerstandorte zu erschließen“, sagt Anika Germann, Leiterin des wbg-Buchhandelsvertriebs.