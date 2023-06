Carolin Reif empfiehlt Marah Woolf

Bücher und Autoren

Carolin Reif hat sich mit ihrer Agentur Reif selbstständig gemacht. Erfahrungen mit Autorenkampagnen sammelte sie zuvor u.a. in der Holtzbrinck-Gruppe. Ihr Buchtipp:

„Ich gebe es zu: Ich bin eine Cover-Käuferin. Spricht mich die Gestaltung eines Buches an, hat es gute Chancen. ‚WiccaCreed. Zeichen & Omen‘ von Marah Woolf entdeckte ich in einer Buchhandlung im Rahmen der Leipziger Buchmesse. Obwohl ich selbst jahrelang in der Autor:innenberatung und im Marketing für Selfpublisher:innen tätig war, hatte ich ein derart aufwendig gefertigtes, im Eigenverlag publiziertes Hardcover noch nicht gesehen: Cover und Buchschnitt sind ein Traum, wie auch das Page Overlay im Innenteil. Und obwohl ich auf der Messe bereits einige Bücher gekauft hatte: Das Buch musste mit und überzeugte mich nicht nur aufgrund seiner Äußerlichkeiten. Die Geschichte um Wicca Valea, deren Welt von einem auf den anderen Moment auf den Kopf gestellt wird, erzählt in einem Setting zwischen Menschen- und magischer Welt und in detailreichem Schreibstil, der die Geschichte und Figuren lebendig werden lässt, und die vielschichtigen Charaktere wie Magnus und Alexej – all das hat dazu geführt, dass ich den 1. Band sehr gerne gelesen habe. Glücklicherweise erscheinen die beiden Folgebände noch in diesem Jahr. Ein starker Auftakt und eine klare Leseempfehlung!“

Marah Woolf WiccaCreed. Zeichen & Omen, 528 S., 22 €, Nova MD, ISBN 978-3-9859559-2-3