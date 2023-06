Ulrike Plessow verlässt Buch Contact

Personalia

Ulrike Plessow verlässt zum Jahresende die Agentur Buch Contact, die für Verlagsthemen und Kulturinstitutionen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit macht. Plessow ist seit 1999 Mitinhaberin und Geschäftsführerin der 1995 durch Murielle Rousseau gegründeten Agentur.

Die Agentur mit Sitz in Freiburg und Berlin wird ab Januar 2024 von Rousseau als alleinige Inhaberin weitergeführt. Die Senior-Projektleiterinnen Eva-Maria Blasum und Sarah Speicher werden zusätzlich Büroleiterinnen.

„Seit 38 Jahren bin ich beruflich in der Verlagsbranche und Medienwelt tätig. Die Krönung meiner Karriere war bestimmt die Mitinhaberschaft von BUCH CONTACT mit allen Herausforderungen, aber auch Glücksmomenten, die das Unternehmerinnen-Dasein so mit sich bringen. Jetzt ist es Zeit, zu neuen Ufern aufzubrechen. Ich werde der Kultur und vor allem der Literatur treu bleiben, insofern freue ich mich, mit der einen oder anderen Kolleg:in in Verbindung zu bleiben, die meine Arbeit in den letzten Jahrzehnten bereichert hat“, sagt Plessow zu ihrem Abschied.