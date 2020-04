Libri: Wechsel in der Marketing- und Presseleitung

Handel, Personalia

Iris Kirberg, Marketing- und Vertriebsleiterin bei Books on Demand (BoD), übernimmt vorübergehend die Marketingleitung für den Buchlogistiker Libri. Sie folgt auf Franziska Hampel, die auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen ausscheidet. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Libri verantwortet übergangsweise BoD-Pressesprecher Thorsten Simon.

„Die gute und enge Zusammenarbeit zwischen den Marketingabteilungen von Libri und BoD beim Pluroles-Projekt, dem gemeinsamen Druck- und Logistikzentrum in Bad Hersfeld, hat den Grundstein für diese vorübergehende Konstellation gelegt. Wir sind froh, in der aktuellen Situation eine schnelle und für alle Seiten sehr gute Lösung gefunden zu haben, und danken Franziska Hampel ausdrücklich für ihr großes Engagement und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute“, sagt Libri-Geschäftsführer Eckhard Südmersen.

In ihrer erweiterten Funktion berichtet Kirberg weiterhin an Gerd Robertz, Sprecher der Geschäftsführung BoD. Dort leitet sie seit 2014 das Marketing und den Vertrieb für das Autorengeschäft in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zuvor war sie bei G+J Entertainment Media tätig, einer ehemaligen Tochtergesellschaft des Verlagshauses Gruner+Jahr. Nach verschiedenen Stationen verantwortete Kirberg dort zuletzt als Leiterin Marketing sämtliche B2C- und B2B-Marketing- und Vertriebsaktivitäten des Unternehmens sowie alle Maßnahmen in den Vertriebskanälen Direktmarketing, TeleSales und Customer Relationship Management.

Thorsten Simon ist seit 2013 als Pressesprecher für die Kommunikation von BoD verantwortlich. Er betreute zuvor als Senior Account Manager in PR-Agenturen in Hamburg und München die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen aus der Gesundheits-, Finanz- und Immobilienwirtschaft sowie für die öffentlichen Verwaltung.