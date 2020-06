Michael Then geht zu Weltbild

Handel, Personalia

Michael Then hat zum 1. Juni die neu geschaffene Position der Leitung Information und Wissen bei Weltbild übernommen. In dieser Funktion verantwortet er die Planung und Durchführung der Gesamtstrategie für Produkte zu den entsprechenden Programmen. Außerdem zählen der Aufbau neuer Geschäftsmodelle und die strategische Weiterentwicklung insbesondere digitaler Produkte und Services zu seinen Aufgaben.

Then kommt von Elsevier, wo er zuletzt als Education Director für das Buchgeschäft und die digitale Strategie des Unternehmens im deutschsprachigen Raum für die Bereiche medizinische und pflegerische Ausbildung verantwortlich war. Zuvor war er Geschäftsleiter Marketing bei Piper, nach Stationen als Werbeleiter bei Goldmann und bei Ullstein Heyne List.

Bei Weltbild berichtet Then an den Geschäftsleiter Medien DACH Tobias Winstel. Weltbild-CEO Christian Sailer zum Eintritt von Then: „Mit Michael Then haben wir einen innovativen und bestens vernetzten Verlagsexperten gewonnen. Ich freue mich sehr, dass er Weltbild beim Ausbau und Aufbau nachhaltiger und neuer Geschäftsmodelle im Medienbereich unterstützen wird.“