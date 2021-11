Leuchtturm und Labor: die Mayersche in Aachen

Hartmut Falter ist kein Geschäftsführer von Thalia Mayersche mehr. Stattdessen konzentriert er sich jetzt auf das Mayersche-Stammhaus in Aachen. Der ambitionierte Umbau ist fertiggestellt. Wie geht es in der neuen Rolle weiter?

Biergärten haben ihnen als geselliger Ort in Nordrhein-Westfalen immer gefehlt, erzählt Sabine Ines Falter, Ehefrau des Mayersche-Geschäftsführers Hartmut Falter am Rande der Eröffnungspressekonferenz im frisch umgebauten Stammhaus in Aachen. In München haben sie sich damals kennengelernt. Keinen Biergarten, aber ein deutlich ausgebautes Gastronomie-Angebot hat die Buchhändlerfamilie im neu benannten „Buch- und Kaffeehaus“ geschaffen als Aufenthaltsort für unterschiedlichste Zielgruppen. Es sei ein Herzensprojekt.