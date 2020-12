Krimikost zum Fest

Bücher und Autoren

Zum Jahresausklang platzieren sich traditionell nur selten Novitäten in den Verkaufsrankings, weil die Verlage ihre Toptitel meist rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft ins Rennen schicken. Für etwas Bewegung auf den Listen sorgt in dieser Woche allerdings das Spannungsgenre, das von einer offenbar steigenden Nachfrage in Sachen Nervenkitzel zeugt: