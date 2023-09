Spitzenplätze für Arno Strobel und Ferdinand von Schirach

Bücher und Autoren

In den aktuellen SPIEGEL-Bestsellerlisten erobern Arno Strobel und Ferdinand von Schirach die Spitzenplätze in den jeweiligen Rankings.

In der Liste Paperback Belletristik platziert sich in dieser Woche Arno Strobel mit seinem neuen Buch „Der Trip – Du hast dich frei gefühlt. Bis er dich fand.“ (Fischer). Der Pschothriller, den Strobel derzeit mit einer ausgedehnten Lesereise im Wohnmobil bewirbt, springt aus dem Stand auf den Spitzenplatz.

Die Handlung? Evelyn Jancke ist nur noch ein Schatten ihrer selbst, seit ihr Bruder Fabian zwei Jahre zuvor auf einem Wohnmobil-Trip spurlos verschwand. Es gibt kein Lebenszeichen von ihm, die Ermittlungen wurden eingestellt. Allein ihre Arbeit als forensische Psychologin hält Evelyn aufrecht, vor allem, als die Oldenburger Polizei um ihre Mithilfe bei einer Mordserie bittet. Im norddeutschen Raum tötet ein Unbekannter scheinbar wahllos Menschen auf Campingplätzen. Er kommt immer nachts und verschwindet unerkannt wieder. Bis es einen Zeugen gibt. Und daraufhin ein Phantombild.

Auch Ferdinand von Schirach ist ein Altbekannter auf den Listen. In der 3. Woche seit Erscheinen klettert „Regen“ (Luchterhand) in der Liste Hardcover Belletristik auf Platz 1. von Schirachs neues Buch ist eine Erzählung in Form eines Theatermonologs: Ein Mann kommt durchnässt aus dem Regen in eine Bar – auf die Bühne – und denkt über Verbrechen und Strafen nach, über das Großartige und das Schreckliche unserer Zeit, über die Würde des Menschen, die Einsamkeit, die Liebe, den Verlust und das Scheitern.

Hier geht es zu den Bestsellerlisten