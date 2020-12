Verlagspreis-Gewinner erhalten noch einen Nachschlag

Verlage

Kulturstaatsministerin Monika Grütters bleibt der Buchbranche gewogen: Als „deutliches Zeichen unserer Wertschätzung“ erhalten alle 103 bisherigen Träger des Deutschen Verlagspreises noch eine einmaligen Sonderzahlung von 5000 Euro. Insgesamt fließen so 515.000 Euro aus dem Kulturetat des Bundes.

Der Deutsche Verlagspreis wurde erstmals 2019 ausgelobt und geht im kommenden Jahr in seine dritte Auflage. Die Bewerbungsfrist für den nächsten Preis beginnt am 11. Januar 2021.

Im laufenden Jahr hatten die drei Verlage DOM publishers, Liebeskind und Matthes & Seitz die jeweils mit 60.000 Euro dotierten Spitzenpreise gewonnen, und dies sind alle Gewinner des Jahres 2020 und hier die Gewinner des Jahres 2019, die sich jetzt über einen Nachschlag freuen können:

„Gerade die kleineren und unabhängigen Verlage sind die Triebfedern für unseren lebendigen Literaturbetrieb. Sie sind es, die immer wieder neue literarische Talente abseits des Mainstreams aufspüren und ihnen ein Sprungbrett in den Buchmarkt bieten, oftmals mit einem hohen unternehmerischen Risiko in einer ohnehin schwierigen Marktsituation. Deshalb sind sie von den Folgen der Corona-Pandemie besonders hart getroffen. In dieser Zeit der Krise wollen wir noch einmal ein deutliches Zeichen unserer Wertschätzung setzen und mit diesem Sonderpreis das unverzichtbare Engagement unabhängiger Verlage für unsere vielfältige Buchkultur unterstützen.“