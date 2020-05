Diese Verlage erhalten den Deutschen Verlagspreis

Verlage

Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat die Gewinner des diesjährigen Deutschen Verlagspreises bekanntgegeben. Wer den mit 60.000 Euro dotierten Hauptpreis erhält, entscheidet sich in der kommenden Woche.

Die Auszeichnung für unabhängige Verlage wird in diesem Jahr zum zweiten Mal vergeben (hier geht es zu den Vorjahresgewinnern) und ist in 3 Kategorien unterteilt:

3 Verlage erhalten „für die besondere Qualität, Nachhaltigkeit und Innovationskraft ihrer Arbeit” den Hauptpreis in Höhe von jeweils 60.000 Euro sowie ein Gütesiegel.

60 weitere Verlage werden mit jeweils 20.000 Euro und einem Gütesiegel ausgezeichnet.

3 Verlage, die mit ihrem durchschnittlichen Jahresumsatz in den vergangenen drei Jahren über 3 Mio Euro liegen, erhalten ein undotiertes Gütesiegel. Das sind in diesem Jahr Hanser, Tessloff und Wallstein.

Die Gewinner der beiden dotierten Kategorien für Kleinverlage wird Grütters am kommenden Montag (12 Uhr) hier in einer Video-Botschaft bekanntgeben. Die ursprünglich in München geplante Verleihung hatte aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. Diese 63 Verlage dürfen sich auf ein Preisgeld freuen:

Arco Verlag

Ariella Verlag

avant-verlag

Berenberg

Brandes & Apsel Verlag

Brinkmann & Bose

Büchner

cass verlag

CulturBooks Verlag

Dietrich Reimer Verlag

DOM publishers

Draupadi Verlag

ebersbach & simon

edition assemblage

Edition Bracklo

Edition Nautilus

Edition Taube

Eisele Verlag

Elfenbein Verlag

Felix Meiner Verlag

Frohmann

Guggolz Verlag

Hentrich & Hentrich

Jacoby & Stuart

K. Verlag

Klett Kinderbuch Verlag

Korbinian Verlag

Krug & Schadenberg

Lehmstedt

Liebeskind

mareverlag

MaroVerlag

Matthes & Seitz Berlin

Merlin Verlag

Merve

mikrotext

Osburg Verlag

Pendragon

Peter Hammer Verlag

pmv Peter Meyer Verlag

Poetenladen

Pulp Master

Reprodukt

Rotopol

Schaltzeit Verlag

Schirmer/Mosel

Schöffling & Co.

Secession Verlag

starfruit publications

supposé

Trescher Verlag

Tulipan

Ventil Verlag

Verbrecher Verlag

Verlag Das Kulturelle Gedächtnis

Verlag Friedrich Pustet

Verlag Klaus Bittermann – Edition Tiamat

Verlag Klaus Wagenbach

Verlagshaus Berlin

Voland & Quist

Weidle Verlag

Westend Verlag

Wunderhorn

Die Preisträger wurden von einer Fachjury bestimmt: