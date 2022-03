»Die alten Preise können wir uns nicht mehr leisten«

Markt, Verlage

Die Publikums-Buchverlage erhöhen die Ladenpreise, s. ausführlich hier. Fragen zum Preisthema an W1 Media-Verleger Jan Weitendorf von Hacht. Die 2016 gegründete W1-Publikumsverlagsgruppe hat ihre Schwerpunkte in den Segmenten Bilder-, Kinder- und Jugendbuch, Belletristik und Hörbuch.



Was plant Ihr Verlag und in welchem Zeitrahmen?

Wir haben bereits in 2021 für die Neuerscheinungen Frühjahr 2022 Preiserhöhungen vorgenommen. Unsere Preise wurden um ca 8% angehoben.Diese Erhöhungen werden wir auch bei Nachauflagen durchführen. Das gesamte Programm können wir leider nicht im Preis erhöhen, da wir auf den Büchern auf Wunsch der Buchhändler die Ladenpreise aufgedruckt haben.

Wie üblich werden Sie Preise individuell pro Titel kalkulieren – aber mit welcher durchschnittlichen Tendenz?

Wir erkennen an jeder Kalkulation, dass wir uns die alten Preise nicht mehr leisten können und sind daher gezwungen, insgesamt die Preise zu erhöhen. Buchproduktion heißt auch immer Durchschnittskalkulation.

Wir leisten uns Bücher, deren kleine Auflagen manchmal nur durch andere Bücher finanzierbar werden. Leider macht es uns der Buchhandel immer schwerer, die Auflagen zu bestimmen, da erst einmal der Erfolg abgewartet wird und dann die Bücher nachbestellt werden.

Der Mut ist nicht mehr vorhanden, größere Mengen einzukaufen und die Buchhändler konzentrieren die Kapitalbindung lieber zugunsten bekannter Autoren und damit potentieller Bestseller. Es gibt immer weniger Zutrauen in Neues.

Welche unterschiedlichen Tendenzen gibt es bei den Formaten bzw. bei den Inhalten/Buchgenres oder mit Blick auf die Zielgruppen?

Wir erhöhen in allen Formaten. Die Kostenstrukturen haben sich dermaßen gegen uns Verlage entwickelt, dass ein weiterer Anstieg der Kosten vermutlich zu einem Sterben der kleinen und mittleren Verlage führen würde. Insofern sind aus meiner Sicht Preiserhöhungen unausweichlich. Dabei ist aber auch die allgemeine Preisentwicklung im Auge zu behalten, die dazu führen könnte, dass Bücher zum Luxusartikel werden.