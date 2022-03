Höhere Buchpreise – auch aus Interesse an einem gesunden Handel

Markt, Verlage

Die Publikums-Buchverlage erhöhen die Ladenpreise, s. ausführlich hier. Fragen zum Thema an Carlsen-Geschäftsführer Joachim Kaufmann:

Was plant Ihr Verlag und in welchem Zeitrahmen?

Wir prüfen bei jeder Preisfestsetzung, ob sich für das jeweilige Produkt auch ein höherer Preis am Markt durchsetzen lässt. Teilweise haben oder werden wir auch noch große, langlaufende Reihen im Preis anheben. Wir müssen das zum einen machen, weil sich die Produktionskosten radikal verändert haben und die Hoffnung auf eine Entschärfung der angespannten Lage im Beschaffungsmarkt im ersten Halbjahr 2022 mit der aktuellen weltpolitischen Lage eher wieder deutlich gesunken ist. Zum anderen aber haben wir ein großes strategisches Interesse an einem gesunden Handel und dieser kann ohne Preiserhöhungen die Kostensteigerungen in vielen Bereichen schlichtweg nicht mehr auffangen. Wir sehen uns also in der Pflicht …

Wie üblich werden Sie Preise individuell pro Titel kalkulieren – aber mit welcher durchschnittlichen Tendenz?

Bei über 1.000 Neuheiten, die den Handel aus unserem Haus jährlich erreichen, ist Preisfestsetzung ein durchaus komplexer Vorgang. Bei manchen Reihen ist eine Umstellung ein eher langfristiger Vorgang, Preisänderungen bei Einzeltiteln lassen sich sehr schnell umsetzen. Gezielt setzen wir auch darauf, eher Titel mit hohen Absatzzahlen zu erhöhen als jeden beliebigen Titel. Auch in besondere Ausstattung unserer Bücher investieren wir eher mehr als weniger. Eine Erhöhung in Euro oder in Prozent ist viel zu pauschal für solch ein breites Programm.

Welche unterschiedlichen Tendenzen gibt es bei den Buchformaten bzw. bei Inhalten/Buchgenres und Zielgruppen?

Die Preiserhöhungen ziehen sich über alle Formate und Ausstattungsformen. Bei den Zielgruppen unterscheiden wir natürlich zwischen Büchern für jugendliche Selbstkäufer und Kinderbüchern, die von Erwachsenen gekauft werden.