Erreicht der Online-Handel eine Sättigung?

Das Handels-Marktforschungs- und Beratungsunternehmen IFH Köln hat einen neuen „Branchenreport Onlinehandel“ vorgelegt, der für 2022 eine gebremste E-Commerce-Entwicklung beschreibt. Fragen an Hansjürgen Heinick, den Onlinemarkt-Experten des IFH.

Erreicht der so lange dynamisch gewachsene Online-Handel eine Sättigung?

Der Online-Handel hat in der Corona-Zeit durch die Einschränkungen im stationären Handel in den meisten Segmenten massiv gewonnen. Insofern war für 2022 eine Stagnation zu erwarten, womöglich gibt es ein paar Prozent Rückgang, so unsere Hochrechnungen vor Jahresabschluss im Dezember 2022. In einzelnen Branchen wie Möbel und Unterhaltungselektronik, die 2021 noch einmal besonders im E-Commerce zugelegt hatten, schlägt das Pendel ein Stück weit zurück. Aber das Niveau des Online-Handels liegt immer noch weit über dem Vor-Corona-Jahr 2019 – trotz der aktuellen Konsumkrise.