Marcus Meyer übernimmt redaktionelle Leitung des Buchjournals

Personalia

Beim Kundenmagazin „Buchjournal“ steht ein Führungswechsel in der redaktionellen Leitung an: Marcus Meyer wird inhaltlich zukünftig vom Journalisten Marcus Meyer verantwortet. Der bisherige Redaktionsleiter Eckart Baier verlässt den Technologie- und Informationsanbieter MVB, in dessen Verlag das Buchjournal erscheint, zum Jahresende. Im Januar übernimmt er als Chefredakteur die Verantwortung für alle gedruckten und digitalen Magazine, Fachpublikationen und Agentur-Produkte bei der pVS – pro Verlag und Service, die Teil der Stimme Mediengruppe ist. In den vergangenen sechs Monaten hat Eckart Baier zusammen mit seinem Team und der Frankfurter Agentur Gardeners ein neues Gestaltungskonzept erarbeitet, das dem Buchjournal im kommenden Jahr ein neues Erscheinungsbild gibt.

Der zukünftige Redaktionsleiter Marcus Meyer hat seine beruflichen Wurzeln im Fachjournalismus der Marketing- und Buchbranche und war bereits für Tageszeitungen, Magazine und Corporate-Publishing-Publikationen tätig. Ein Schwerpunkt seiner Karriere lag im Sportbereich, wo er u. a. die Kommunikation der Vermarktungsagentur des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) verantwortet und bei mehreren Olympischen Spielen als Medienverantwortlicher der Deutschen Häuser gearbeitet hat. Außerdem war er Redaktionsleiter des Magazins Faktor Sport. In den vergangenen zehn Jahren sammelte Marcus Meyer Erfahrungen als freier Journalist, Kommunikationsberater, Corporate Publisher und Magazinentwickler, u. a. bei und für Sportverbände und -organisationen, Museen, Verbraucherschutzthemen, Stiftungen, Integrationsprogramme des Bundes und Interviewmagazine.