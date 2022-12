Einblicke in den Kriegsalltag

Bücher und Autoren

Der Krieg in der Ukraine bestimmt nicht nur die aktuelle Berichterstattung in den Medien, auch auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten spiegelt sich das Interesse an Informationen und Analysen wider.

Neben „Eine Geschichte Russlands“ des Historikers Orlando Figes auf Platz 14 hat sich im Ranking der Hardcover-Sachbücher jetzt das Buch eines russischen Ex-Soldaten in den Top 10 platziert: „ZOV – Der verbotene Bericht“ von Pawel Filatjew ist in dieser Woche von Platz 25 auf 5 geklettert. Filatjew war im Februar 2022 mit seinem Regiment in die Ukraine einmarschiert und am Angriff auf Cherson beteiligt. Dann entschloss er sich, nicht mehr mitzumachen und von seinen Erfahrungen zu berichten. Teile seines Frontberichts teilte er zunächst auf Russisch kostenlos im Internet, womit er international für großes Aufsehen sorgte – und das Interesse der Verlage weckte.

In Deutschland wurde Hoffmann und Campe auf den Autor aufmerksam und beschloss, die Aufzeichnungen als Buch zu veröffentlichen. Zuerst war „ZOV“ in Frankreich bei Albin Michel erschienen, nach der deutschen Ausgabe folgen im Februar 2023 unter anderem die für die USA und UK. Insgesamt wurde der Titel bisher in 15 Territorien verkauft, wobei der Autor bereits angekündigt hat, den Erlös aus den Buchverkäufen spenden zu wollen.

HoCa hat „ZOV“ in einer Startauflage „im hohen fünfstelligen Bereich“ in den Handel gebracht, eine zweite Auflage ist in Druck. Auch die Medien berichten: Kurz vor Erscheinen des Buches veröffentlichte die „Zeit“ ein Porträt des Autors, der mittlerweile im französischen Asyl lebt.

Hier geht es zu den SPIEGEL-Bestsellerlisten.