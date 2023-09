Julius-Campe-Preis 2023 geht an Thea Dorn

Bücher und Autoren, Literaturkritik

Die Schriftstellerin und Moderatorin Thea Dorn erhält den diesjährigen Julius-Campe-Preis, den der Hofffmann und Campe Verlag seit 2002 jährlich verleiht.

„Seit 2020 leitet die Schriftstellerin und Moderatorin Thea Dorn Das Literarische Quartett im ZDF, dem sie seit 2017 angehört. Zuvor hat sie sich unermüdlich in verschiedenen Formaten für die Literatur engagiert: als Essayistin, in der Sendung Schümer & Dorn: Der Büchertalk und als Moderatorin von Literatur im Foyer im SWR sowie als Kuratorin des forum:autoren des Münchner Literaturfests 2012“, begründet Tim Jung, verlegerischer Geschäftsführer von Hoffmann und Campe, die Auszeichnung. „Als heutige Gastgeberin des Literarischen Quartetts bietet Thea Dorn der Literatur eines der wichtigsten öffentlichen Foren und leistet damit einen entscheidenden Beitrag für das kulturelle Leben in Deutschland, für Meinungsvielfalt und für einen offenen Diskurs, der für den Erhalt unserer Demokratie unverzichtbar ist“, heißt es weiter. Auch in Zeiten schwindender Toleranz und einer „zunehmend deformierten Debattenkultur“ stehe Dorn für einen Austausch von Meinungen, Sichtweisen und Ideen. So ermögliche sie es einem großen Publikum, an einem Gespräch über Literatur teilzuhaben, dessen „elementarer Wert für unsere Gesellschaft in Orientierung, Erkenntnis, gegenseitiger Akzeptanz und einem tieferen Verständnis unserer Welt besteht“.

Die Verleihung des Julius-Campe-Preises erfolgt im Rahmen der Frankfurter Buchmesse am Freitag, den 20. Oktober 2023, im Frankfurt Pavillon auf der Agora des Messegeländes. Die Laudatio hält Deniz Yücel.

Die Auszeichnung gilt Persönlichkeiten und Institutionen, die sich „auf herausragende Weise literaturkritische und literaturvermittelnde Verdienste erworben haben“. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winkt eine besondere Dotierung: Der Preis ist mit 99 Flaschen edlen Weins und des bei Hoffmann und Campe erschienenen Faksimiles des Manuskripts der „Französischen Zustände“ von Heinrich Heine dotiert.

