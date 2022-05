Diese Bücher werden im Mai 2022 im Literarischen Quartett besprochen

Bücher und Autoren, Literaturkritik

Die nächste Ausgabe des Literarischen Quartetts läuft im ZDF am Donnerstag, 26. Mai, diesmal um 23.15 Uhr. In der neuen Ausgabe an Christi Himmelfahrt spricht Thea Dorn dabei mit Eva Menasse, Jakob Augstein und Moritz von Uslar.

Das Quartett hat einige Bücher zu besprechen, diesmal:

Adania Shibli: „Eine Nebensache“ (Bergenberg, 2022)

Andreas Bernard: „Wir gingen raus und spielten Fußball" (Klett-Cota, 2022)

Madame Nielsen: „Lamento" (Kiepenheuer & Witsch, 2022)

Uwe Tellkamp: „Der Schlaf in den Uhren" (Suhrkamp. 2022)

Insbesondere Tellkamps neuer Roman dürfte Gesprächsstoff bieten – das Feuilleton hat den lange erwarteten Roman in weiten Teilen sehr kritisch besprochen.

In der Mediathek des ZDF ist die aktuelle Ausgabe bereits am 26. Mai ab 16 Uhr verfügbar.