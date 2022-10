Das wird im »Literarischen Quartett« kommenden Freitag besprochen

Martin Mosebach: „Taube und Wildente“ (dtv)

„Taube und Wildente“ (dtv) Christine: Koschmieder: „Dry“ (Kanon)

„Dry“ (Kanon) Alex Schulman: „Verbrenn all meine Briefe“ (dtv)

„Verbrenn all meine Briefe“ (dtv) Ian McEwan: „Lektionen“ (Diogenes)

In der ZDF-Mediathek kann die Sendung am Freitag bereits ab 10 Uhr aufgerufen werden. Die nächste Ausgabe wird am 2. Dezember ausgestrahlt.