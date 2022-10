Deutscher Kinderbuchpreis von Zeitfracht für Stephanie Schneider

Aus den Unternehmen

Die Kinderjury des Deutschen Kinderbuchpreises hat gesprochen: Preisträger wird in diesem Jahr das Buch „Grimm und Möhrchen – Ein Zesel zieht ein“ von Autorin Stephanie Schneider mit Illustrationen von Stefanie Scharnberg. Das Buch ist im Deutschen Taschenbuch Verlag (dtv) erschienen.

Dem Siegertitel wurde das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro auf einer Galaveranstaltung am Samstag (8. Oktober 2022) in der Buchstadt Leipzig zugesprochen. Die Preisverleihung wurde von Marijke Amado moderiert – vielen bekannt aus der Mini-Playback-Show.

Schließlich riss es die beiden Macherinnen von „Grimm und Möhrchen – Ein Zesel zieht ein“ von ihren Stühlen: Voller Freude und anfangs auch etwas sprachlos, nahmen sie die Siegertrophäe entgegen. Mit dem Preisgeld von 100.000 Euro ist der Deutsche Kinderbuchpreis einer der höchstdotierten Buchpreise Europas.

Jasmin Schröter, Eigentümerin der Zeitfracht Gruppe und Stifterin des Preises: „Mit dem Deutschen Kinderbuchpreis wollen wir viel mehr Menschen anregen, sich mit dem Thema Kinderbuch zu beschäftigen. Kinder profitieren schon früh vom Vorlesen und vom Selberlesen – gerade in einem Alter, in dem sie selbst zu lesen beginnen. Mit wachsender Lesebegeisterung ist sicherlich ein guter Grundstein für die individuelle Bildung gelegt.“

„Allerdings“, so die Stifterin weiter, „fällt die Auswahl immer schwerer. Je bekannter der Buchpreis wird, desto mehr Einreichungen haben wir. Die Erwachsenenjury musste fast 250 eingereichte Bücher bewerten, um die Vorauswahl für die Kinderjury zu treffen. Beide Jurys sind in ihrer Arbeit voll und ganz aufgegangen.“

In den Siegerbuch geht es um den Buchhändler Grimm und sein Geschäft „Bücherkiste“. Dort ist es allerdings bisweilen etwas einsam. Das ändert sich zum Glück, als an einem Regentag plötzlich ein kleiner Zesel namens „Möhrchen“ in seinem Laden steht. Kurzerhand zieht Möhrchen bei Grimm ein und bringt ordentlich Schwung in das Haus mit der schiefen Sieben am Gartentor. Denn mit einem Zesel wird auch ganz Alltägliches wie Radfahren oder Puddingkochen zum Abenteuer. Besonders, weil Möhrchen eine große Vorliebe für ungewöhnliche Dinge und Wörter hat, die für so manche Überraschung sorgen.

Autorin und frischgebackene Kinderbuchpreis-Siegerin Stephanie Schneider studierte Freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und arbeitete auch als Grundschullehrerin. Seit 2004 folgt sie ihrem Kindheitstraum und ist hauptberuflich Autorin. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Hannover. Stefanie Scharnberg, die Illustratorin des Siegertitels, wurde 1967 in Hamburg geboren, wo sie auch eine Buchhändlerlehre absolvierte. Sie ging nach Florenz, um Malerei zu studieren. 1992 kam sie nach Deutschland zurück, arbeitete wieder als Buchhändlerin und lebt heute als freie Illustratorin in Freiburg.

Der Preisverleihung war ein längeres Auswahlverfahren vorausgegangen: Eine Erwachsenenjury, für die sich buchbegeisterte Menschen mit einem starken Bezug zum Lesen und Vorlesen bewerben konnten, stellte aus den eingereichten Titeln eine Shortlist mit zehn Büchern zusammen.

Im Anschluss an die Erwachsenen hatte dann die Kinderjury das letzte Wort, die mit 32 Kindern aller deutschen Bundesländer besetzt war. Auch für diese Jury hatten sich die Kinder vorher bewerben können. Alle hatten die Aufgabe, die zehn Shortlist-Titel zu lesen oder sich vorlesen zu lassen, um im Anschluss ihre Favoriten zu wählen.

Weitere Informationen zum Deutschen Kinderbuchpreis, zu den beiden Jurys und zur Preisverleihung gibt es unter: https://deutscher-kinderbuchpreis.com – Dort ist auch die diesjährige Verleihung des Deutschen Kinderbuchpreises als Streamingvideo verfügbar. Und: Nach der Preisverleihung ist vor der Preisverleihung im kommenden Jahr 2023.

Ab sofort ist die Bewerbung als Jurymitglied wieder möglich unter: https://deutscher-kinderbuchpreis.com. Die Einreichung der Bücher beginnt wieder ab Dezember.