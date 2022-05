Großer Andrang auf Streleckys Café

Bücher und Autoren

Kein Name taucht so häufig auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten auf wie der des Lebenshilfe-Coaches John Strelecky. Bei den Taschenbuch-Sachbüchern rangieren aktuell 6 Titel von ihm in den Top 50, darunter auf Platz 1 sein zunächst im Selbstverlag veröffentlichtes Sachbuch-Debüt „Das Café am Rande der Welt“, das dann 2007 bei dtv erschien. Der Backlist-Hit führt zudem seit beeindruckenden 7 Jahren die SPIEGEL-Jahresbestseller an, wobei der große Durchbruch erst 2015 erfolgte, als dtv die Fortsetzung „Wiedersehen im Café am Rande der Welt“ nachschob.

Nachdem 2019 die „Auszeit im Café am Rande der Welt“ folgte, ist jetzt die nächste Fortsetzung erhältlich: Von dtv in einer Startauflage von 200.000 Exemplaren in den Handel gebracht, ist die „Überraschung im Café am Rande der Welt“ bereits vor dem offiziellen Erscheinungstermin durch Vorabverkäufe auf Platz 6 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Sachbuch eingestiegen.

Dass der Titel in der nächsten Woche an die Spitze klettern wird, ist mehr als nur wahrscheinlich: Neben umfangreichen Marketing-Aktionen des Verlags mit Online-Kampagne, Radio-PR und Anzeigen in Magazinen, sorgt der Autor selbst für viel Wirbel auf Social Media. Zurzeit ist Strelecky vom 17. Mai bis 3. Juni auf großer Lesereise in Deutschland (inklusive eines Auftritts in der Schweiz in Zürich) unterwegs – in einem eigenen, gebrandeten Tour-Bus, wie man es eher von Rockstars kennt. Auf der „Hope, Help and Heart Tour“ verspricht Strelecky seinen Fans Autogrammstunden und „kreative Selfie-Möglichkeiten“.