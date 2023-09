VdÜ-Übersetzerbarke 2023 geht an TraLaLit

Aus den Unternehmen

VdÜ-Übersetzerbarke 2023 an TraLaLit – das Magazin für übersetzte Literatur

2023 geht die Übersetzerbarke des VdÜ stellvertretend für das gesamte Redaktionsteam an Freyja Melsted, Felix Pütter und Julia Rosche als Gründungsmitglieder von TraLaLit.

Als „Gruppe von Literatur- und Übersetzungsverrückten“ mit unbändigem Interesse an der Kunst des Übersetzens gründeten Freyja Melsted, Felix Pütter und Julia Rosche im Sommer 2018 ein Online-Magazin für übersetzte Literatur, das sich als „große Experimentierplattform“ für Übersetzungskritik versteht.

TraLaLit will die „unbesungenen Helden der Literatur“ besingen, sieht Übersetzen als die künstlerische Interpretation eines Originaltextes, sprudelt vor Ideen, das Übersetzen in den Fokus zu stellen, und sucht nach Kriterien einer echten, soliden und fundierten Übersetzungskritik: Eine Kritik, die Übersetzungen so würdigt, wie sie es verdient haben, weder oberflächlich noch pedantisch, weder banal noch akademisch. Solche Kritiken sind selten. Auf TraLaLitfüllen sie ein ganzes Magazin unter so spannenden Rubriken wie Essay, Große Kleine Sprache oder Mein erstes Mal …

Von Anfang an war der Zuspruch für dieses innovative und unkonventionelle Projekt nicht nur unter den Übersetzenden, sondern in der gesamten Literaturbranche groß. Das Team ist inzwischen auf neun feste Mitglieder angewachsen. Gemeinsam setzen sich nun Anna Pia Jordan-Bertinelli, Lisa Mensing, Susana Mogollón Guarín, Felix Pütter, Julia Rosche, Viktoria Wenker, Hanne Wiesner sowie Sula Textor und Theresa Rüger und vormals Freyja Melsted ehrenamtlich für die Sichtbarkeit und Wertschätzung des Übersetzens ein. Sie ermöglichten es, dass das Online-Magazin dieses Jahr seinen 5. Geburtstag feiern konnte. Und es wächst weiter, so etwa mit „TraLaLiest“, einem Format, das regelmäßig in Online-Veranstaltungen oder vor Ort zum gemeinsamen Lesen und Diskutieren einlädt.

Die Barke ist ein undotierter Preis in Form eines Originalkunstwerks und zeichnet Persönlichkeiten des literarischen Lebens aus, die für Literaturübersetzer:innen Bedeutendes leisten.

Die drei Barken-Kunstwerke 2023 stammen vom Berliner Maler und Grafiker Kornelius Wilkens und nehmen auf quadratischen Leinwänden farbkräftig das Motiv der Barke auf. Kornelius Wilkens: „Sprache ist der Treibstoff und die Übersetzung das Fortkommen.“

Die festliche Preisverleihung findet während der Frankfurter Buchmesse statt, und zwar im Übersetzerzentrumam Mittwoch, 18.10.23 um 13 Uhr. Die unabhängige Jury (Bettina Bach, Friederike von Criegern, Karin Uttendörfer) und der gesamte VdÜ gratulieren Freyja Melsted, Felix Pütter und Julia Rosche mit dem TraLaLit-Team sehr herzlich!