Neu auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten

Auf den aktuellen SPIEGEL-Bestsellerlisten punkten wieder zahlreiche Neueinsteiger. Hier kommt eine Auswahl:

Joachim Gauck und seine Co-Autorin Helga Hirsch beleuchten in dem Buch „Erschütterungen“ auch die Auswirkungen des russischen Überfalls auf die Ukraine. Die These: Der Krieg trifft unsere liberale Demokratie in einem Moment, in dem sie auch von innen stark unter Druck steht. Die Analyse lotet aus, warum wir heute vor den Scherben einer Ostpolitik stehen, die im Verhältnis zu Russland zu lange auf das Prinzip „Frieden vor Freiheit“ gesetzt hat. Der Titel, erschienen bei Siedler, steigt auf Platz 9 in die SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch ein.

Gunter Hofmann, bis 2008 Chefkorrespondent der „Zeit“, legt mit „Willy Brandt“ bei C.H. Beck eine vom Feuilleton vielfach gelobte Biografie des Sozialisten und ehemaligen Bundeskanzlers vor. Auch Weggefährten wie Julius Leber, Helmut Schmidt, Herbert Wehner, Egon Bahr und Günter Grass haben in dem Buch ihre Aufritte. Der Titel punktet als Neueinsteiger auf Platz 24 bei den meistverkauften Hardcover-Sachbüchern.

Katja Hoyer, Historikerin und Kolumnistin der „Washington Post“, wirft in „Diesseits der Mauer“ Blicke auf das Leben in der untergegangenen DDR. Für ihr Buch hat sie zahlreiche Interviews mit ehemaligen Bürgern aus allen Schichten der Gesellschaft geführt. So entsteht ein Bild der DDR mit vielen Facetten. Ein Fazit ihrer Betrachtungen: Die Mauer schränkte die Freiheiten stark ein, aber andere gesellschaftliche Schranken wurden beseitigt. Das Buch aus dem Programm von Hoffmann und Campe landet auf Anhieb auf Platz 10 im SPIEGEL-Ranking Hardcover Sachbuch.

Sophie Bonnet pflegt in ihren Krimis auch die Liebe zur Provence und ihre Leidenschaft für die französische Küche. Nach dieser Rezeptur ist auch ihr jüngster Spannungsroman „Provenzalische Täuschung“ entstanden, der neu auf Platz 13 in der Liste der meistverkauften Belletristik-Paperbacks aufscheint. Aromatische Trüffel, grüne Eichenwälder und ein toter Polizist – das riecht nach einem neuen Fall für den Ermittler Pierre Durand, dem Publikum serviert von Blanvalet.

Wolfgang Schorlau und Claudio Caiolo treffen auch mit dem 3. Band ihrer erfolgreichen Krimi-Serie um Commissario Morello den Nerv des Publikums. „Falsche Freunde“, von Kiepenheuer & Witsch auf die Dienstfahrt geschickt, punktet aus dem Stand auf dem 3. Platz der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik. In dem Roman will eine Handvoll findiger Italiener Venedig in ein Disneyland für Superreiche verwandeln. Hinzu kommt ein Mord, und anschließend gerät der Commissario selbst ins Visier eines Killers.

Joar Berge hat nach einem exzessiven Stadtleben in verschiedenen Metropolen eine richtungsweisende Entscheidung getroffen: Gemeinsam mit Freunden gründete er einen Lebenshof für Tiere. Damit wurde sein Traum von einem anderen Leben zu einer persönlichen Berufung. In seinem Buch „Kühe kuscheln“, vorgelegt bei Gräfe und Unzer, schildert er seine Erfahrungen und Erlebnisse mit den beiden Rindern Dagi und Emma. Die Buchkäufer greifen zu und verhelfen Berges Sinnsuche mithilfe von Kühen in dieser Woche zu einem Einstieg auf Platz 10 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Sachbuch.

Zu den aktuellen SPIEGEL-Bestsellerlisten geht es hier.