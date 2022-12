Depression: Auch in dunklen Zeiten nicht alleine sein

Millionen von Menschen in Deutschland leiden an einer Depression. Die verbreitete psychische Erkrankung betrifft indirekt oft die ganze Familie. Ratgeber-Verlage versuchen gemeinsam mit Experten Abhilfe zu schaffen.

Mit „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“ legte der Komiker und Autor Kurt Krömer im März seine Autobiografie vor. Ein Thema steht in seinem „schonungslos offenen Lebensbericht“, wie es von seinem Verlag Kiepenheuer & Witsch heißt, klar im Vordergrund: Seine Depression. Krömer machte seine psychische Erkrankung bereits 2021 öffentlich, indem er unter anderem mit seinem Komiker-Kollegen Torsten Sträter, der ebenfalls betroffen und zusätzlich Schirmherr der Deutschen Depressionsliga ist, in einer TV-Sendung darüber sprach. Für ihren Auftritt gewannen sie den Grimme-Preis, einen der renommiertesten deutschen Medien-Preise.