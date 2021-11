»Digital Consumer Book Barometer« zeigt Umsatzwachstum bei E-Books und Audio

Digital, E-Book

Das „Digital Consumer Book Barometer“ von Bookwire und Rüdiger Wischenbart hatte bereits im Juni verdeutlicht, wie stark das Hörbuch-Segment 2020 zugelegt hat. Der zweite Teil der Studie widmet sich nun den verschiedenen Genres und ordnet das erste Halbjahr 2021 ein.

Die Analyse widmet sich den digitalen Buchmärkten in der DACH-Region, Brasilien, Italien, Kanada sowie Mexiko und Spanien in den letzten 18 Monaten. Zentrale Erkenntnisse:

Vom 1. Halbjahr 2020 bis zum 1. Halbjahr 2021 gab es einen E-Book Umsatzwachstum im Raum DACH mit einem Plus von 14% im Bereich Downloads.

Bei den DACH-Audiobooks ließ sich ein Wachstum von 32% in den Geschäftsmodellen Subscription und Library im Zeitraum vom 1. Quartal 2020 auf das 1. Quartal 2021 verzeichnen.

Prinzipiell falle auf, dass sich die Corona-bedingten Zuwächse beim digitalen Konsum weitestgehend stabilisiert haben, so die Studienautoren. Außerdem ließen sich die abgezeichneten Trends und Präferenzen in Bezug auf Genre-Kategorien und Preisniveaus anhand von Verschiebungen in allen Marktanteilen nachvollziehen. Während in Westeuropa und Nordamerika vor allem allgemeine Literatur und Krimis sowie Bücher der Kategorie Kinder und junge Erwachsene vom Aufschwung profitiert haben, legten in Lateinamerika Lehrbücher – einschließlich Selbsthilfe – und Ratgeber am stärksten zu.

Neben dem Einzelkauf von Büchern hätten sich alternative Vertriebs- und Geschäftsmodelle stärker etabliert und an Popularität gewonnen. Dazu gehören Abonnement- oder Leihangebote für E-Books und Audiobooks sowie verschiedene Plattformen, die einen ständigen Zugang zu einer digitalen Buchsammlung bieten, darunter öffentliche Bibliotheken und kommerzielle Anbieter – etwa aus der Musik-Streamingbranche.

Die aktuelle Ausgabe des Digital Consumer Book Barometer 2021 steht hier zum kostenlosen Download zur Verfügung.