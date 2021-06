Die kannibalisierende Schranke

Die Einführung des Urheberrechts-Wissensgesellschafts-Gesetzes (UrhWissG) sorgte von Anfang an für großen Protest in der Branche, der Börsenverein hatte erfolglos gegen das Vorhaben gekämpft. Die Hauptkritikpunkte sind der zu 15% freie Basiszugang für wissenschaftliche Publikationen und eine lediglich pauschale Vergütung statt der von Verlagen entwickelten Lizenzmodelle (zum Hintergrund s. Kasten).

Für etwas Hoffnung bei betroffenen Verlagen sorgte zuletzt eine im Gesetz eingebaute Befristung der zentralen Regelungen, um die Auswirkungen auf den Buchmarkt zu evaluieren. Doch dies ist jetzt mit der von Bundestag und Bundesrat verabschiedeten Urheberrechtsreform vom Tisch: Denn der Gesetzgeber hat in diesem Zuge auch die vorzeitige Entfristung der sogenannten „Wissenschaftsschranke“ beschlossen, was der Börsenverein als „verfehlt und verfassungsrechtlich zweifelhaft” kritisiert.

Absatz und Umsatz gedruckter Lehrbücher ging zurück

Die Kritik: Ursprünglich habe der Gesetzgeber die Befristung bis 2023 ausdrücklich angeordnet, um zu überprüfen, ob durch das Gesetz, wie vorab befürchtet, der Primärmarkt für wissenschaftliche Literatur kannibalisiert wird. Laut Börsenverein liegen inzwischen Daten vor, die einen „signifikanten Rückgang der Verkäufe“ belegten. Der Verband verweist auf das von ihm in Auftrag gegebene „Lehrbuch-Monitoring“, mit dem die Auswirkungen des UrhWissG messbar gemacht werden sollten.

Tatsächlich gebe es „starke Hinweise“, dass der Primärmarkt für Werke wissenschaftlicher Autoren und Verlage „in verfassungsrechtlich relevanter Weise“ leide, sagt Börsenvereins-Justiziar Christian Sprang: Das Monitoring der Marktentwicklung für akademische Lehr- und Studienbücher in den Jahren 2017 bis 2020 zeige, dass die Ausweitung und wachsende Nutzung von urheberrechtlichen Schrankenregelungen an Hochschulen zunehmend den Absatz gedruckter und digitaler Lehrwerke in ihrem Primärmarkt substituiere: „Allein zwischen 2019 und 2020 ging der Absatz gedruckter Werke um mehr als 11% zurück, der Umsatz sank um fast 9%.“