Das sagt der Bibliotheksverband zur »Fair Lesen«-Kampagne

Der Deutsche Bibliotheksverband (dbv) hat jetzt Stellung zur Kampagne „Fair Lesen” genommen, die am Wochenende von Autoren, Verlagen und Buchhandel gestartet worden ist. Das „Fair Lesen” -Bündnis wendet sich gegen Forderungen einer gesetzlichen Regelung, dass Bibliotheken E-Books direkt nach Erscheinen in die Ausleihe geben dürfen: Eine solche „Zwangslizenzierung“ würde wichtige Erlösquellen gefährden.



Mit dieser Kampagne würde man den öffentlichen Bibliotheken unterstellen, „dass diese mit dem Verleih von E-Books den E-Buch-Markt zerstören und dadurch Kreativität sowie freie Meinungsäußerung massiv beeinträchtigen würden”, heißt es dazu vom dbv. Für ihn beruht der Appell von Autoren und Verlagen auf „Falsch- und Fehlinformationen”.

Mit diesen Argumenten hält der dbv dagegen:

„Für jedes E-Book, das eine Bibliothek verleihen möchte, muss sie eine Lizenz erwerben. Zum Schutz des Buchmarktes gilt wie bei gedruckten Büchern: ‚eine Kopie, ein Ausleiher’.” Bei einer üblichen Ausleihfrist von 2 bis 3 Wochen könne ein E-Book so höchstens 18- bis 26-mal pro Jahr ausgeliehen werden.

Bibliotheken würden außerdem für die Lizenzen deutlich mehr bezahlen als Privatkäufer, da in den Lizenzen das Recht zum Verleih mit bezahlt werden muss.

Bibliotheks-Lizenzen seien zeitlich befristet, um die Abnutzung von Büchern zu simulieren.

Die Ausleihe von E-Books sei strikt begrenzt auf Bibliothekskunden mit einem Bibliotheksausweis, den diese nur in der Bibliothek ihrer eigenen Kommune erwerben können.

Derzeit besitzen laut dbv 7,4 Mio Menschen in Deutschland einen Leseausweis für eine öffentliche Bibliothek. Laut der Deutschen Bibliotheksstatistik werden jährlich etwa 340 Mio Bücher und Medien aller Art ausgeliehen.

Der dbv fordert seit 2012, dass die Ausleihe von E-Books gesetzlich geregelt wird. „Der Bundesrat hat kürzlich dazu einen entsprechenden Gesetzesvorschlag vorgelegt, den die Autor*innen vehement ablehnen. Aber nur auf dieser gesetzlichen Grundlage lassen sich überhaupt die notwendigen ‚angemessenen Bedingungen‘ für den E-Book-Verleih zwischen Autor*innen, Verlagen und Bibliotheken verhandeln, denn das Bundeskartellamt hat kürzlich erneut bestätigt: Über Lizenzbedingungen für den digitalen Verleih dürfen keine Rahmenvereinbarungen zwischen dem Bibliotheksverband und dem Börsenverein ausgehandelt werden”, argumentiert der dbv. Das Gesetz solle sowohl Bibliotheken den Erwerb von E-Book-Lizenzen von Neuerscheinungen möglich machen, als auch Autorinnen und Autoren fair vergüten.

Der Bundesrat, also die Kammer der Bundesländer, die die Bibliotheken finanzieren, hatte Ende März eine Lizenzierungspflicht von Titeln für die E-Leihe vorgeschlagen, war mit dem kurzfristigen Vorstoß im Rahmen der Urheberrechtsreform letztlich aber gescheitert. Der dbv, der weiter mit der Gegenseite sprechen will, um eine Lösung im Dauerstreit zu finden, sieht in der Bundesrat-Idee, Verlage dazu zu verpflichten, Bibliotheken ein Nutzungsrecht zu angemessenen Bedingungen einzuräumen, einen „diskussionswürdigen Ansatz”.

Andreas Degwitz, Bundesvorsitzender des dbv: „‚Fair Lesen’ vermittelt den definitiv unzutreffenden Eindruck, dass die Öffentlichen Bibliotheken allein für Autorenvergütung und Marktentwicklung von E-Books verantwortlich sind. Jahr für Jahr verausgaben Öffentliche Bibliotheken über 110 Millionen Euro für den Kauf von E-Medien, um allen Bürger*innen ihrer Kommunen – unabhängig von deren finanziellen Möglichkeiten – Zugang zu E-Books zu bieten; dies betrifft selbstverständlich auch die aktuellen E-Books. Die Versorgung mit Informationen und Literatur gehört zum Auftrag der Öffentlichen Bibliotheken. Durch das Zurückhalten des Verkaufs aktueller EBook-Veröffentlichungen (Windowing) werden die Infrastrukturen zur Literaturversorgung der Bürger*innen regelrecht ausgetrocknet. Die Bereitstellung aktueller E-Books in Bibliotheken ist dann komplett abhängig von Marktentwicklungsprognosen der Autor*innen und Verlage. Die damit absehbar einhergehende Spaltung in informierte und nicht informierte Mitglieder unserer Gesellschaft kann niemand akzeptieren oder wollen.”