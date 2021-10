Autoren, Verlage und Buchhandel warnen vor »wirtschaftlichem Desaster«

Markt, Verlage

Der Konflikt um den E-Book-Verleih der Bibliotheken spitzt sich zu: Autoren, Verlage und Buchhandel haben zum Wochenende vor der Frankfurter Buchmesse ihre Kampagne „Fair Lesen“ gestartet. Das Bündnis wendet sich gegen Forderungen einer gesetzlichen Regelung, dass Bibliotheken E-Books direkt nach Erscheinen in die Ausleihe geben dürfen. Eine solche „Zwangslizenzierung“ würde wichtige Erlösquellen von Autorinnen und Autoren, Verlagen und Buchhandel gefährden.



Hintergrund:

Der Deutsche Bibliotheksverband fordert seit langem einen sofortigen und pauschal abzugeltenden Zugriff auf die E-Book-Angebote der Verlage für die Bibliotheksausleihe.

Im Frühjahr hatte eine Initiative des Bundesrats, also der Kammer der Bundesländer, die die Bibliotheken finanzieren, eine entsprechende Änderung des Urheberrechts gefordert.

Entsprechende, zum Teil modifizierte Forderungen finden sich auch in den Programmen der Parteien, die jetzt über einen Koalitionsvertrag zur Bildung einer neuen Bundesregierung verhandeln.

In doppelseitigen Anzeigen, die in den Wochenendausgaben der „Süddeutschen Zeitung“ und „Frankfurter Allgemeine“ erscheinen werden, formuliert die Initiative:

„Heute sind wir in Sorge, dass die Politik unsere Arbeitsgrundlage aufs Spiel setzt – durch Bestrebungen, mit dem Zugang zu Literatur zugleich digitale Ausleihe zu Niedrigpreisen zu erzwingen. Der Weg dorthin soll über die öffentlichen Bibliotheken führen. Doch dieser Weg wäre fatal.“

„Selbstverständlich schätzen wir das Konzept der Bibliotheken, Menschen unabhängig von ihrer finanziellen Lage die Möglichkeit zum Lesen von Büchern zu geben. Gleichzeitig müssen sich Autorinnen und Autoren auf gerechte Vergütung verlassen können – und frei in ihren Entscheidungen bleiben. Dafür sorgt der Buchmarkt, der zugleich Grundvoraussetzung für literarische Vielfalt ist.“

„Wenn aber aufgrund politischer Entscheidungen neue Werke ab dem Tag ihres Erscheinens in allen Bibliotheken in der nahezu kostenlosen Online-Ausleihe verfügbar gemacht werden müssen, gefährdet das einen seit Jahrzehnten funktionierenden Markt und damit die Exitsenzgrundlage von Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzern, Verlagen und Buchhandlungen.“

„Die erzwungene Online-Ausleihe zu Niedrigpreis-Bedingungen – insbesondere für Neuerscheinungen – wäre ein wirtschaftliches Desaster für alle, die vom Kulturgut Buch leben. Wer die Onleihe für E-Books nahe am Nulltarif fordert, der bedroht die literarische Freiheit in unserem Land. Deshalb fordern wir: Lesen muss fair bleiben – denn Schreiben ist nicht umsonst.“

Verlage: 46% der E-Book-Nutzung läuft über Bibliotheken

Die Verlage verweisen darauf, dass sie den Bibliotheken „bereits den Großteil ihrer E–Books“ zur Verfügung stellen. Demnach lizenzieren knapp 7200 Verlage derzeit mehr als eine halbe Mio E–Book–Titel. Lizenzieren heißt: Bislang haben Verlage die Freiheit, zu verhandeln, ob und zu welchen Bedingungen sie ihre E-Books an die Bibliotheken geben. Eine Reihe von Neuerscheinungen, namentlich potenzielle Bestseller, werden aber erst mit Zeitverzug bereitgestellt (Fachjargon: Windowing) und zunächst nur zum festen Preis über Onlineshops des Buchhandels und anderer Anbieter wie Amazon angeboten, bevor sie für die digitale Leihe in Bibliotheken lizenziert werden. Die meisten Verkäufe erfolgen in den ersten Monaten nach Erscheinen und sind deshalb entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg eines Buches und damit auch für die Einnahmen von Autoren, Verlagen und Handel.



Die digitale Ausleihe über die Bibliotheken, abgegolten mit dem Jahresbeitrag für den Bibliotheksausweis, ist als Flatrate deutlich günstiger für Digitalleser als der bezahlte Download zum gebundenen Preis. Das E-Lending („Onleihe“) macht nach Angaben der Initiative bereits 46% aller E–Book–Nutzungen aus. Jedoch würden die Verlage und mittelbar Autorinnen und Autoren nur 6% des gesamten E–Book–Umsatzes mit den Erlösen aus der Bibliotheks–Onleihe erzielen. Auch für den Buchhandel entfällt die Marge.



Die Initiative formuliert: „Sollte die Entscheidungshoheit von Autoren, Autorinnen und Verlagen, welche Titel wann zu welchen Bedingungen in die digitale Leihe überführt werden, gesetzlich eingeschränkt werden, wird dadurch die wirtschaftliche Grundlage nicht nur der Urheberinnen, Urheber und Verlage, sondern auch der Buchhandlungen zerstört.“ Gefordert wird, die existentiellen Rahmenbedingungen zu respektieren.