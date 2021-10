Cornelia Wiesner und Nicola Rakutt gewinnen den Deutschen Kinderbuchpreis

Autorin Cornelia Wiesner und Illustratorin Nicola Rakutt machen gemeinsam Kinderbücher. Ihr zweites Buch, „Wohin gehen Freunde”, ist jetzt mit dem Deutschen Kinderbuchpreis ausgezeichnet worden.

In dem Buch setzen sie sich mit Tod und Abschiednehmen auseinander: Die 5 Freunde – der Wolf, der Bär, das Rotkehlchen, die Waldmaus und das Reh – halten immer fest zusammen, sodass sie auch den Tod eines Freundes gemeinsam durchstehen. Der Titel ist im Verlag WolfsRudel erschienen (ISBN: 978-3-9823095-1-4).

Der Deutsche Kinderbuchpreis wurde in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben und ist mit 100.000 Euro dotiert. Die Stifterin des Preises, Jasmin Schröter, Eigentümerin der Zeitfracht Gruppe, sagt zum Siegertitel: „Das Siegerbuch entfaltet seine eindringliche Wirkung, gerade weil es sich mit einem sehr, sehr schwierigen Thema vor allem aus der Sicht eines Kindes beschäftigt. Das Buch hat uns gezeigt, dass auch Kinder, die mit solch schwierigen Themen in Berührung kommen, die Dinge verstehen wollen, um ihre Gefühle besser einordnen zu können. Dass das Buch ganz oben auf der Liste unserer Jury-Kinder stand, hat uns sehr beeindruckt und zeigt in herausragender Weise wie Frau Wiesner und Frau Rakutt gemeinsam mit ihrem Team sich dieser Herausforderung gestellt haben und ein einzigartiges Werk geschaffen haben.“

„Wohin gehen Freunde” hat sich bei den 32 Kindern der Kinderjury gegen diese weiteren 9 nominierten Titel durchgesetzt:

Benja & Wuse (von Wenke Heuts, Oekom Verlag)

Bestimmer sein (von Katja Reider und Cornelia Haas, Carl Hanser)

Das alles ist Familie (von Michael Engler, ArsEdition)

Das Kuscheltier-Kommando (von Sarah und Samuel Koch, Edel Kids Books)

Der Ernst des Lebens: Den Schulweg gehen wir gemeinsam (von Sabine Jörg, Thienemann)

Escape School – Das Zauberbuch (von Anne Scheller, Oetinger)

Ich hab da so ein Gefühl (von Katharina Grossmann-Hensel, Annette Betz im Ueberreuter Verlag)

Mach Dich stark für eine bessere Welt (von Keilly Swift, DK Verlag)

Sulwe (von Lupita Nyong`o, Mentor Verlag)

Die 10 nominierten Bücher waren zuvor von einer Erwachsenenjury aus knapp 300 Einreichungen ausgewählt worden.

Der Deutsche Kinderbuchpreis wird künftig jährlich vergeben. Für die neue Runde sind ab Dezember Einreichungen möglich.