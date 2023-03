Buchkette Hugendubel übernimmt Buchhandlung in Bad Hersfeld

Buchhandel, Handel

Zum 1. April tritt Buchhandelsfilialist Hugendubel in den Mietvertrag der Hoehlschen Buchhandlung in Bad Hersfeld ein.

Mit dem Eintritt der Münchener bestehe die Buchhandlung in der City-Galerie unter dem neuen Namen übergangslos weiterhin fort. Team und Sortiment blieben bestehen, ergänzt unter anderem um den Bereich

englischsprachige Bücher, Spiele und Romance.

Der bisherige Inhaber Jürgen Bode setzt sich nach mehr als 44 Jahren zur Ruhe:

In der 30.000-Einwohner-Stadt war Hugendubel bisher nicht vertreten. Mit der Übernahme zählt Hugendubel 8 Filialen in Hessen und ist in dem Bundesland an über 20 Standorten präsent.