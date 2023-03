Buchfilialist Thalia führt Self-Checkout-Kassen ein

Buchhandel, Handel

Das Hagener Buchhandelsunternehmen Thalia führt bis Ende März zunächst an rund 50 Standorten bundesweit so genannte Self-Checkout-Kassen ein. Eine flächendeckende Einführung ist sukzessive bis Ende des Jahres geplant.

Thalia sieht sich damit als Vorreiter in der Buchbranche. Die zusätzlichen, kontaktlosen Kassensysteme sollen demnach den Einkaufsprozess für Kundinnen und Kunden weiter vereinfachen und zugleich die Mitarbeitenden in ihren Arbeitsprozessen entlasten.

Während einer dreiwöchigen Pilotphase in den Filialen Gießen, Oberhausen und Haus des Buches in Dresden wurde der Live-Betrieb im Februar zunächst getestet, um erste Erfahrungen zu sammeln. „Durch die Einführung eines neuen, kontaktreduzierten Bezahl-Services ermöglichen wir unseren Mitarbeitenden, sich stärker auf ihre Kompetenz, die buchhändlerische Beratung, zu fokussieren, da die Zeit für das Kassieren reduziert wird“, so Stephanie Spurzem, Head of Sales Support bei Thalia und verantwortlich für das Projekt

Self-Checkout-Kassen. Kundinnen und Kunden biete der neue Service zudem die Möglichkeit, noch schneller und flexibler zu bezahlen. Dadurch werde beispielsweise die Schlangenbildung im Kassenbereich reduziert.

Die Möbel der neuen Self-Checkout-Kassen wurden eigens Thalia intern entworfen und sind dem aktuellen Ladenbaukonzept des Unternehmens angepasst.

„Wir erhalten sehr viel positive Resonanz von Kundinnen und Kunden, die den neuen Service direkt angenommen haben, aber auch von unseren Mitarbeitenden, die durch die zusätzliche Kasse, gerade an den Wochenenden mit erhöhter Kundenfrequenz, spürbar entlastet werden“, fasst Francesco Di Maggio, Manager SAP POS und technisch verantwortlich für die SB-Kassen, die ersten Wochen im Live-Betrieb zusammen.

Die Bedienung der neuen Self-Checkout-Kassen sei intuitiv und spielerisch einfach, Kundinnen und Kunden würden über Display-Anweisungen automatisiert durch den Kassiervorgang geführt. Auch nach erfolgtem Rollout sollen die neuen Kassensysteme an die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden angepasst und fortlaufend optimiert werden.