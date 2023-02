Buchhandlung Schirrmeister: Jederzeit abholbereit

Es ist ein Problem, das viele Arbeitnehmer kennen: Man sitzt lange im Büro, muss dann auch noch in den Wohnort pendeln – und bis man da ist, haben die meisten Einzelhändler und Dienstleister längst geschlossen. Wann also Bestellungen abholen? Helen Schirrmeister hat für ihre Kunden eine Antwort: jederzeit. Denn vor ihrer in einem Randbezirk von Essen liegenden Buchhandlung Schirrmeister hat sie eine Abholstation installiert: