DuMont Buchverlag: Elisabeth Noss übernimmt Veranstaltungen

Personalia

Seit Jahresbeginn ist Elisabeth Noss für den Bereich Veranstaltungen im DuMont Buchverlag zuständig.

Nach Stationen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Eichborn, Droemer und Egmont leitete Noss von 2017 bis Ende 2022 das Festival „Literatur in den Häusern der Stadt“, das zeitgleich in Köln, Bonn und Hamburg stattfand.

Noss berichtet an Marie Claire Lukas. Sie folgt auf Linda Marie Schulhof, die das Unternehmen zum Jahresende verlassen hat.