Verlag an der Ruhr: Jan Reschke ist neuer Geschäftsführer

Personalia

Jan Reschke hat die Geschäftsführung beim Verlag an der Ruhr übernommen. Er folgt auf Annika Renker, die das Unternehmen verlassen hat.

Als bisheriger Leiter des Digitalteams soll Reschke auch in seiner neuen Rolle „einen Fokus auf die Entwicklung innovativer Produkte legen“, heißt es einer einer Mitteilung des Verlags, der zur Cornelsen-Gruppe gehört.

Der Verlag an der Ruhr mit Sitz in Mülheim an der Ruhr wurde 1981 gegründet und veröffentlicht Arbeitsmaterialien für den täglichen Einsatz in Schule, Kindergarten und Jugendbetreuung.