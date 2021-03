Brauchen Buchverlage eine Frauenquote?

Human Resources, Verlage

Frauen sind in der Mehrheit: Von den in Buchverlagen tätigen Personen sind 64% Frauen, sagt die Bundesstatistik. Bei den „100 größten Buchverlagen” waren in den vergangenen Jahren nach buchreport-Berechnungen aber nur zwischen 20 und 23% der Geschäftsfühungspositionen von Frauen besetzt. Bei weiteren leitenden Funktionen war das Verhältnis Frauen/Männer nahezu hälftig.

Eine buchreport-Gesprächsrunde hat das Thema Frauen und Führungspositionen ausführlich diskutiert:

Siv Bublitz, die Chefin der Fischerverlage

Martina Bruder, CEO von Wolters Kluwer Deutschland

Nadja Kneissler, Buch-Verlagsleiterin bei Delius Klasing und Börsenvereins-Verleger-Ausschussvorsitzende

Ellen Braun, Organisationsberaterin und Coach

Jana Stahl, Vorsitzende des Netzwerks BücherFrauen.

