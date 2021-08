Blutig, lüstern, magisch: Spielarten des Manga

Manga erfreuen sich auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Der Fantasie sind in den japanischen Bildgeschichten keine Grenzen gesetzt. Ein Überblick über die verschiedenen Genres, Zielgruppen und aktuelle Titel.

Japanische Comics sind in Deutschland in der Regel nur unter einem Schlagwort bekannt: Manga. Dabei lassen sich die Inhalte der Bilder­geschichten in zahlreiche Genres untergliedern. Fast alle Action- und Abenteuerserien werden durch fantastische Elemente angereichert, „es wimmelt nur so von Magie, Wundern, Dämonen und Monstern“, sagt beispielsweise Dirk Remmecke, Programmleiter bei Kazé Games. Aber auch erotische, futuristische oder gewalttätige Elemente gehören zum Spektrum.