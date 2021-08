Saga Egmont übernimmt Audiobuch

Das in Dänemark gegründete Hörbuch-Label Saga Egmont hat den Freiburger Hörbuchverlag Audiobuch erworben.

„Mit dem Erwerb von Audiobuch festigen wir unsere starke Position auf dem deutschen Hörbuchmarkt. Wir haben nach wie vor große Ambitionen für Saga weltweit, und einer unserer Kernmärkte ist Deutschland. Mit der starken Marke Audiobuch an Bord von Saga Egmont sind wir für die Zukunft noch besser aufgestellt“, so Lasse Horne, CEO von Saga Egmont.

Thilde Pfeifer, Redaktionschefin bei Saga Egmont bekräftigt das hinsichtlich der Inhalte: „Der Katalog von Audiobuch ist vielfältig, kommerziell stark und qualitativ hochwertig.“ Gemeinsam wolle man das Programm nun weiter entwickeln. Es stecke internationales Potenzial bei den Audiobuch-Autorinnen und -Autoren: „Die digitalen Märkte in Europa verschmelzen zu einem; die gleichen Genres sind von einem homogenen Publikum über nur wenige, internationalen Retailer gefragt. Wir hoffen, viele der Autorinnen und Autoren bei Audiobuch zukünftig international verlegen zu dürfen. Hier liegt ein großes, ungenutztes Potenzial für die Autorinnen und Autoren und den Verlag.“

Die verlegerischen Aktivitäten von Audiobuch werden in Kopenhagen verankert sein, in Zusammenarbeit mit dem Team in Freiburg. Die Übernahme durch Saga Egmont erfolgte zum 16. August.