Aktuelle Bücher zu Fragen der Religion

Mit dem Beginn der Fastenzeit rücken Fragen zu Gott und zum Glauben bei vielen Menschen wieder in den Blickpunkt. Zu aktuellen Debatten, die derzeit vor allem die Gläubigen der katholischen Kirche beschäftigen, liefern viele Verlage Bücher, die sich auf Thementischen präsentieren lassen.

Warum sich Frauen aus der katholischen Kirche nicht vertreiben lassen wollen, erzählen zum Beispiel Katholikinnen aus Politik, Wirtschaft und Kultur in dem Buch „Wir bleiben!“ (Hirzel). Regina Laudage-Kleeberg, langjährig im Bistum Essen engagiert, beschreibt in „Obdachlos katholisch“ (Kösel) ihre Suche nach einem religiösen Zuhause.

Beleuchtet werden aber auch grundsätzliche Fragen des Glaubens. Mit zeitgemäßen Argumenten für den eigenen Glauben und die Religion eintreten – wie das in einer zunehmend säkularisierten Welt gelingen kann, schildert Autor Robert Barron in seinem bei Herder vorliegenden Buch „Streiten wir für Religion: Glauben in der digitalen Welt“. Er hat auch vor den Mitarbeitern von Facebook und Google im Silicon Valley unter Beweis gestellt, dass sich auch im digitalen Zeitalter über Gott und Glaube diskutieren lässt.