Bewerbungsstart für das Nachwuchsparlament 2023

Ausbildung, Buchhandel

Vom 16. bis 17. Juli 2023 können sich Nachwuchskräfte aus Verlagen, Buchhandel und buchnahen Unternehmen am Mediacampus Frankfurt gemeinsam fortbilden und die Zukunft der Branche mitgestalten. Das Programm reicht von Workshops über Diskussionen, aktuellen Branchenthemen bis hin zu Berichten der Taskforces der Nachwuchs-AG.

Interessierte können sich bis zum 7. Mai auf einen von 75 Plätzen bewerben. Die An- und Abreise mit der Bahn, die Unterbringung und Vollverpflegung am Mediacampus sowie die Teilnahme am Programm übernehmen der Börsenverein, seine Landesverbände und Sponsoren. Gleichzeitig können sich die Nachwuchskräfte auch für das Mentoringprogramm 2023 bewerben.

In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema Fachkräfte-Empowerment. Darüber hinaus stellt die Nachwuchs AG ihre aktuellen Projekte vor wie die Neugründung der Taskforce Diversität oder das Gütesiegel für Ausbildungen. In ihrer offiziellen Sitzung erarbeiten die Teilnehmenden des Nachwuchsparlaments Empfehlungen an die Branche.

Wer kann sich bewerben?

Auszubildende aus Verlagen, Buchhandel und Zwischenbuchhandel, Volontär*innen, Studierende buchnaher Studiengänge und Berufseinsteiger*innen bewerben sich um die Teilnahme am Nachwuchsparlament mit einem kurzen Essay zum Thema Fachkräfte-Empowerment: Welche Lösungsansätze sind für den aktuellen Fachkräftemangel denkbar und wie können sie nachhaltig umgesetzt werden? Insgesamt dürfen Nachwuchskräfte nur dreimal am Nachwuchsparlament teilnehmen. Alle Infos zur Bewerbung unter https://www.boersenverein.de/bildung-karriere/nachwuchsparlament.

Über das Mentoringprogramm von Branchenprofis lernen

Wer am Nachwuchsparlament teilnehmen will, kann sich parallel auch für das Mentoringprogramm 2023 bewerben, das den Austausch zwischen jungen und erfahrenen Branchenakteur*innen fördert. Über den Zeitraum eines Jahres begleitet je ein Branchenprofi eine Nachwuchskraft. Die ersten Begegnungen zwischen Mentor*innen und Mentees finden während des Nachwuchsparlaments oder digital statt. Interessierte senden zusätzlich zu ihrer Bewerbung für das Nachwuchsparlament ein kurzes Motivationsschreiben. Alle Infos zum Mentoringprogramm unter https://www.boersenverein.de/bildung-karriere/veranstaltungen-und-projekte/mentoring-programm/