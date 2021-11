Bertelsmann meldet nach drei Quartalen ein deutliches Plus

In Zahlen bedeutet dies: Der Umsatz des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,2% auf 13,1 Mrd. Euro (VJ: 12,0 Mrd. Euro) zu. Gleichzeitig verbesserte sich die operative Marge. Das organische Wachstum betrug 14,2% gegenüber dem Vorjahreswert und 8,4% gegenüber dem Vor-Corona- Jahr 2019. Hierzu hätten nach Angaben des Unternehmens insbesondere die RTL Group, Penguin Random House sowie die Dienstleistungsgeschäfte von Arvato beigetragen.

Bertelsmann-Chef Thomas Rabe: „Die Monate Januar bis September 2021 verliefen für uns sehr erfreulich. Neben einem starken organischen Wachstum haben wir wichtige strategische Fortschritte erzielt. So wuchs die Anzahl der zahlenden Abonnenten der Streaming-Dienste der RTL Group auf 3,4 Millionen. BMG erwarb ein umfangreiches Rechteportfolio von Tina Turner. Unsere Dienstleistungstochter Majorel ging erfolgreich an die Börse und Bertelsmann stärkte seine Position auf dem brasilianischen Bildungsmarkt durch den Erwerb von Anteilen an dem Bildungsunternehmen Afya.“

Die einzelnen Abteilungen: